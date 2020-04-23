Власть в условиях карантина и пандемии вируса должна поддерживать украинских врачей
Об этом заявил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.
Далее приводим слова автора без комментариев и каких-либо поправок:
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Власть хаоса своими действиями разделила всех врачей на 4 сорта.
Первый сорт - это киевские врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус. Их доплаты из местного бюджета составят 9 должностных окладов. Общая сумма помощи 10.8 млн. грн. Так вот, эти доплаты получат в Киеве порядка 900 человек.
(складывается впечатление, что наибольшие надбавки предусмотрены для тех, кто работает с больными депутатими и бизнесменами в Киеве).
Второй сорт - это остальные врачи Украины, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус. Их доплата будет составлять 300 процентов, то есть 3 должностных оклада.
Третий сорт - врачи, которые работают в условиях карантина, но не работают непосредственно с пациентами с подозрением на коронавирус. Их зарплаты остаются без изменений.
Четвертый сорт - врачи почти ТЫСЯЧИ больниц, которые не получили должного финансирования и вынуждены уменьшать заработные платы врачам.
Информация к сведению.
Большинство медиков, больных на коронавирус, не работали непосредственно с больными, то есть в инфекционных отделениях, а - на регистрации или в других отделениях больниц.
Выводы.
Власть из Стабфонда должна:
Обеспечить надлежащие и одинаковые доплаты всем медикам всех регионов, которые работают с больными на коронавирус;
Увеличить зарплаты через доплаты для всех медиков, работающих в период карантина;
Не допустить сокращения работников и зарплат в почти тысячи больницах, которые не получили должного финансирования в бюджете 2020 году.
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