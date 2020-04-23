Российский певец и продюсер Андрей Разин, основатель студии «Ласковый май» разразился гневом в сторону президента Украины Владимира Зеленского

Поводом для этого послужило намерение последнего назначить вице-премьером бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, передает Politeka.net.

Гневной тирадой Разин разошелся на своей странице в социальной сети Instagram.

«Хочу навсегда вычеркнуть из своей жизни президента Украины. Владимир Зеленский назначает вице-премьером Украины этого убийцу русских солдат, убийцу собственного народа, мучителя, негодяя Михаила Саакашвили. Я понимаю, что Российская Федерация никаких дел с этим негодяем иметь не будет, как никогда не имела дел с убийцами. Поэтому я думаю, что Украина этим решением отодвинула себя от России на многие-многие годы», – пафосно заявил Разин.

В качестве иллюстрации он использовал коллаж с полуголыми политиками.

Таких эпитетов Саакашвили удостоился за российско-грузинский военный конфликт, который начался в ночь на 8 августа 2008 года, когда сепаратистские районы Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость от Грузии, а Россия поддержала сепаратистов и навязала Грузии соглашение о четырехстороннем урегулировании конфликта при участии себя, Южной и Северной Осетии и Грузии.

Официально война закончилась 16 августа 2008 года. За неделю Грузия потеряла более 400 человек, а российская сторона – около 70.

Ранее мы писали о том, что Разин с приходом на президентский пост Зеленского рассчитывал, что снова сможет приезжать в Украину, поскольку предыдущее руководство страны отправило его в «черный список» и запретило въезд на территорию государства.

Он просил шестого президента разрешения приехать и навестить солистку популярной в 1990-е годы группы «Фристайл» Нину Кирсо, которая после инсульта находится в коме.

Однако его просьба осталась без ответа, и уже через несколько месяцев продюсер набросился на Зеленского с обвинениями в том, что тот «никак не может наладить отношения между Россией и Украиной».

Напомним, продюсер "Ласкового мая" Разин нанес смертельную обиду Пугачевой и Леонтьеву.

Как писала Politeka, Разин вскрыл скандальное прошлое Баскова, от такого позора уже не отмыться.

Также Politeka писала, что автор хита «Белые розы» стал инвалидом и живет в нищете.