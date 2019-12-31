Известный продюсер Андрей Разин не сдержался и высказался о российском телевидение и новостях, которые там транслируют
По его словам по всем центральным каналам РФ практически круглые сутки только и делают, что говорят об Украине. Он назвал такое положение дел явной провокацией против президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.
Как сообщает Politeka.net, об этом продюсер знаменитой группы "Ласковый май" сообщил на личной странице в блоге Instagram.
Он отметил, что пора переформатировать такие каналы как: "НТВ" и "Первый канал". Разин объяснил это тем, что Российская Федерация начала уставать от ежедневных многочасовых новостях об Украине. Информации настолько много, что это уже явный перебор.
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"Россия, мы можем хотя бы на минуту забыть о них и поговорить, например, о Беларуси. Да что же это такое?" – высказал свое возмущение Разин.
Ко всему прочему, продюсер решительно обратился к пропагандистам Кремля, он умоляет прекратить беспредел, который творится на телеканалах в РФ. Разин кроме того, отмечает, что всем уже надоело видеть чужие проблемы, которые начали раздражать каждого жителя России, ведь они желают увидеть что-то новенькое.
"Остановите уже этот беспредел. Просто уже слышать невозможно, уже видеть невозможно мордобитие, уже видеть невозможно одни и те же рожи, которые раздражают все население России. Мне кажется, что это – провокация против Зеленского и Путина", – подытожил он на своей странице в Instagram.