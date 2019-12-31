Известный продюсер Андрей Разин не сдержался и высказался о российском телевидение и новостях, которые там транслируют

По его словам по всем центральным каналам РФ практически круглые сутки только и делают, что говорят об Украине. Он назвал такое положение дел явной провокацией против президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Как сообщает Politeka.net, об этом продюсер знаменитой группы "Ласковый май" сообщил на личной странице в блоге Instagram.

Он отметил, что пора переформатировать такие каналы как: "НТВ" и "Первый канал". Разин объяснил это тем, что Российская Федерация начала уставать от ежедневных многочасовых новостях об Украине. Информации настолько много, что это уже явный перебор.

"Россия, мы можем хотя бы на минуту забыть о них и поговорить, например, о Беларуси. Да что же это такое?" – высказал свое возмущение Разин.

Ко всему прочему, продюсер решительно обратился к пропагандистам Кремля, он умоляет прекратить беспредел, который творится на телеканалах в РФ. Разин кроме того, отмечает, что всем уже надоело видеть чужие проблемы, которые начали раздражать каждого жителя России, ведь они желают увидеть что-то новенькое.

"Остановите уже этот беспредел. Просто уже слышать невозможно, уже видеть невозможно мордобитие, уже видеть невозможно одни и те же рожи, которые раздражают все население России. Мне кажется, что это – провокация против Зеленского и Путина", – подытожил он на своей странице в Instagram.

