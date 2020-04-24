Участники юмористического проекта "Дизель шоу" оскандалились появлением на российском федеральном телеканале

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, юмористы российского происхождения из проекта "Дизель шоу" Евгений Никишин и Сергей Писаренко засветились на пропагандистском телеканале "Россия 1".

Как известно, вчера вечером, 23 апреля, на пропагандистском телеканале транслировали премьеру юмористического шоу "Дом культуры и смеха", в котором и снялись актеры "Дизель шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин.

Они оба "родом" из команды КВН "Уездный город" (Челябинск и Магнитогорск), оба россияне. В программе на телеканале, где работают пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева, участвовали как приглашенные звезды.

"Дизель шоу" — проект, который, по словам самих артистов, не шутит о политике. Но команда юмористов не раз называла Российскую Федерацию "страной-агрессором".

Но это, как мы видим, не мешает юмористам Сергею Писаренко и Евгению Никишину выступать на российском федеральном телеканале.

"Пусть уедут из Украины в свой Челябинск. Второй 95 квартал?", "Вот такие они клоуны-люди не усложняют свою жизнь принципами и порядочностью", - отреагировали украинцы на новость.

Ранее мы рассказывали, что актеры "Дизель шоу" показали счастливую Марину Поплавскую. На официальной странице проекта в Инстаграм появился пост, посвященный годовщине «Дизель шоу».

«24 апреля 2015 года состоялся первый концерт «Дизель Шоу» в Октябрьском дворце. Сегодня актеры делятся уникальными фото и воспоминаниями с тех времен», - говорится в публикации.

На странице появились соответствующие архивные снимки юмористов. На некоторых из них присутствует и Марина Поплавская. На фото артисты счастливо улыбаются и позируют все вместе. В публикации также можно заметить тег «МаринаСнами».

Напомним, маленький сын звезды "Дизель Шоу" поразил внешностью, фото облетело сеть.

Как сообщала Politeka, беда случилась со звездой "Дизель шоу", важное заявление.

Также Politeka писала, что звезда Дизель шоу выдал страшную правду о гибели Поплавской спустя полтора года.