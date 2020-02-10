Звезда Дизель-шоу Егор Крутоголов рассказал о том, как пытался спасти Марину Поплавскую перед смертью

Прошло более года с момента трагедии, в которой умерла Марина Поплавская. Коллектив по сей день не может забыть роковую дату. Егор Крутоголов рассказал в интервью телеканалу "Украина" о полученной ране, а также отношении Марины Поплавской к безопасным поездкам, и шофере автомобиля, который попал в аварию. Об этом пишет Politeka.

Крутоголов отметил, что всегда команда сидела сзади транспортного средства, где у них были кровати, чтобы можно было отдыхать. А Марина никогда не ложилась и располагалась спереди. Поплавская постоянно игнорировала советы быть со всеми.

«Если мы все время лежали в задней части машины, у нас там были сделаны кровати, то она практически никогда не ложилась на них. Марина всегда сидела возле водителя. И я не раз подходил к ней и рассказывал, что это самое небезопасное место в машине: «Посмотри вперед тут сплошное стекло». На что Марина мне всегда отвечала: «Мальчик мой, эта попа наездила такой километраж на переднем сиденье, что не тебе рассказывать, где ей быть». И что после такого скажешь? Ты же не мыслишь в эти моменты о трагических последствиях», рассказал юморист.

Ранее мы сообщали, что известный украинский комик Егор Крутоголов, худрук "Дизель Студио", показал совместное фото с сыном.

На кадре Егор и сын Макс позируют без какой-либо одежды. Семья сейчас отправилась на остров Маврикий. Можно увидеть большую волосатость юмориста на снимке. Макс, как и папа, выпучил для фото глаза. Снимок получился довольно интересным и смешным.

"Как закончились праздники?!", подписал кадр шоумен.

Сообщалось, что В интернет-сети вышло неизвестное ранее интервью с погибшей в ДТП актрисой «Дизель шоу» Мариной Поплавской.

«Я не хочу усложнять жизнь другим людям, им и без меня сложно. Я считаю так: люди, будьте проще! Это правда. Я всегда говорила – даже если все отвернутся, и меня будут любить маленькие сердца моих двух племянниц и моя сестра, мне этого хватит. Для меня это – весь мир, и я буду счастлива. Я не кривлю душой», — отмечала актриса.

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