Звезда Дизель-шоу Егор Крутоголов рассказал о том, как пытался спасти Марину Поплавскую перед смертью
Прошло более года с момента трагедии, в которой умерла Марина Поплавская. Коллектив по сей день не может забыть роковую дату. Егор Крутоголов рассказал в интервью телеканалу "Украина" о полученной ране, а также отношении Марины Поплавской к безопасным поездкам, и шофере автомобиля, который попал в аварию. Об этом пишет Politeka.
Крутоголов отметил, что всегда команда сидела сзади транспортного средства, где у них были кровати, чтобы можно было отдыхать. А Марина никогда не ложилась и располагалась спереди. Поплавская постоянно игнорировала советы быть со всеми.
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