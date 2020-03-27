Известный украинский юморист Евгений Сморигин стал жертвой аферистки

Об этом шоумен рассказал в интервью "Зірковому шляху".

По его словам, неприятный инцидент произошел накануне рождения первенца.

Евгений Сморигин много лет копил деньги на покупку квартиры, и когда его супруга была на 8-м месяце беременности он решил купить жилье.

В тот момент он познакомился с Ольгой Кулик, которая через время оказалась обыкновенной аферисткой.

"Я за период КВН всех, все, что было за 10 лет, смог накопить определенную сумму - 60 тысяч долларов. Это все, что было. И когда я узнал, что беременная уже Лида, мне надо было хоть что-то купить, какую-то квартиру. И познакомились в одном из клубов с некой Ольгой. Ольга Кулик, женщина такая была", – поделился Сморигин воспоминаниями.

Юморист отметил, что женщина очень быстро втерлась в доверие и заявила, что может помочь им подыскать хороший вариант. Но она потребовала от шоумена отдать всю сумму сразу.

"И вот я снимаю деньги и отдаю ей, вот так без расписок, без ничего, ну она же лучшая подруга", – добавил Сморигин.

Через время Ольга потребовала от юмориста еще $10 тысяч за "паркоместо", которые он занял у Дмитрия Танковича.

Получив крупную сумму денег, аферистка бесследно исчезла. Что касается недвижимости, то через год после инцидента Евгений Сморигин купил квартиру, где сейчас проживает с супругой и тремя детьми.

Ранее мы рассказывали, что звезда "Дизель шоу" выдал страшную правду о гибели Поплавской. По словам Егора Крутоголова, он перед смертю пытался "спасти" Марину.

Известный юморист отметил, что всегда команда сидела сзади транспортного средства, где у них были кровати, чтобы можно было отдыхать.

А Марина никогда не ложилась и располагалась спереди. Поплавская постоянно игнорировала советы быть со всеми.

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