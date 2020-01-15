Известный украинский комик Егор Крутоголов, художественный руководитель "Дизель Студио", показал совместное фото с сыном
На снимке Егор и сын Максим позируют без одежды. Семья сейчас отдыхает на острове Маврикий. Можно заметить приличную волосатость юмориста на снимке. Максимка, как и папа, выпучил для фото глаза. Снимок получился довольно забавным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Как закончились праздники?!", - подписал фото Егор.
Фанаты начали активно обсуждать снимок:
"Привет, вы очень красивый и ваш сын", "Такие похожие", "Копия папа", "Какие классные карапузы", "Такой милый, а дули уже дает", "Папина копия", "Папин сыночек. Здоровья вам всем".
Ранее мы сообщали, что один из актеров известной программы "Дизель Шоу" Егор Крутоголов заявил в интервью, что не может забыть день, когда с Мариной Поплавской произошел несчастный случай.
Во время ответа на вопрос Маши Ефросининой в программе "Экзамен" он заявил, что постоянно возвращается в тот злополучный день.
Так, отвечая на вопрос, что он до сих пор не может себе простить, Крутоголов сказал:
"Я человек, который не часто возвращается в прошлое и там живет в своих мыслях. Я предпочитаю смотреть, что будет впереди, в будущем. Но трагедия, которая с нами случилась не могла пройти мимо. Меня возвращает в этот день".
Сообщалось, что бессменный участник «Дизель Шоу» Егор Крутоголов рассказал в интервью Кате Осадчей, через что прошел творческий коллектив после гибели Марины Поплавской.
Егор Крутоголов стал «голосом» в анимационном фильме «Как приручить дракона». Он рассказал, что роль вора ему по душе.
«Всю жизнь хотел это сделать, потому что я очень люблю мультики. Было интересно озвучивать плохого парня, потому что когда ты играешь такого персонажа – больше пространства»,- рассказал Егор Кате Осадчей.
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