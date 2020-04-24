Протесты в Украине из-за карантина набирают обороты, новую акцию провели в Тернополе, после того, как стало известно о продлении карантина

23 апреля на протест вышли предприниматели и жители города, которые требовали обратить внимание на то, что у населения Украины начинают заканчиваться деньги, владельцы малого и среднего бизнеса терпят убытки. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

"Мы не можем... У меня более 30 работников, ну каким образом я должен сейчас их содержать?.. Просят деньги. Может, есть макароны у них есть за что (купить), но... позвольте!" - возмутился один из предпринимателей.

При этом протестующие обратили внимание на то, что далеко не все заведения общественного питания были закрыты на карантин, что указывает на избирательное применение власти.

«Мы предприниматели Тернополя. Мы представляем небольшую часть Тернопольского питания, маленьких и больших фастфудов. У нас много работников, много заведений по Тернополю, и уже 1,5 месяца мы сидим на карантине. Соответственно сотрудники не работают, заведения стоят, налоги также не платятся. Мы пошли на этот шаг осознанно, чтобы не заражать больше людей, держать ситуацию под контролем. Но! Одно дело, когда идут осознанно все, а когда работает "МакДональдз" и еще другие заведения, а мы закрыты, то это получается не совсем содействие карантинным мероприятиям, а одних выживают, а другие могут работать, потому что имеют большие сети», - говорит участник акции.

Отметим, украинцы по-разному относятся к карантину и подобным акциям.

«Из-за таких еще будем до июля сидеть. Весь мир сидит, а украинцы особые», «Поддерживаю. Пора всем работать», «Поддерживаю... дайте людям работатью... безысходность страшнее вируса», «Люди подумайте, что вы делаете который митинг, в таких как вы, мы еще будем до Нового года сидеть дома, всем тяжело, которые понимают то сидят дома», «Смелые. Молодцы», «Достал этот карантин, пора работать», - пишут в комментариях.

Как известно, по решению Кабмина, карантин в Украине продлили до 11 мая. Соответствующее постановление было опубликовано 23 апреля.

Ранее из-за карантина протестовали в Одессе и Мелитополе Запорожской области.

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