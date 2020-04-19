Карантин в Украине спровоцирует резкий обвал заработных плат, который почувствуют все

Об этом сообщают экономические эксперты, передает «Сегодня».

Так, экономист Олег Пендзин прогнозирует резкий обвал зарплат более чем на 12%. Причиной этого станет простой производства из-за карантина.

В то же время экономический эксперт Андрей Шевчишин утверждает, что номинально зарплата украинцев может даже вырасти. Однако из-за того, что предприниматели платят 2/3, люди получат на руки меньше положенного – в пределах восьми тысяч гривен.

Похожее мнение высказал и кономист Андрей Забловский.

«Снижение среднемесячной заработной платы связано с остановкой многих предприятий, падением доходов компаний в период карантина, растущей безработицей и ростом долгов по зарплате», - отметил он.

Как сообщалось ранее, эксперты считают, что, несмотря на карантин, минимальная зарплата в Украине в 2020 году вырастет.

Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, который опубликовали в Министерстве экономики. Согласно прогнозу, в 2021 году среднегодовая минимальная зарплата вырастет более чем на 400 гривен и составит 5134 гривен. По состоянию на апрель 2020 года, среднегодовая минималка по Украине составляет 4723 гривен. То есть, роста минималки стоит ожидать в ближайший год.

Напомним, что выплаты отменяются: Рада приняла радикальное решение, кого оставят без денег.

Как ранее сообщала Politeka, во время карантина одесситов ждут надбавки в 10 тысяч: кто получит больше всех.

Также Politeka информировала, что оплатить коммуналку будет нельзя, украинцев предупредили: «С 28 апреля…».