Когда уже такие бредовые мысли уйдут с их голов...

Режиссер и народный артист России Владимир Бортко считает, что Украина "вернется" в состав РФ

Кроме того, он уверен, что Украины якобы "не существует".





"Скажу не как режиссер, а как человек, проживший в Украине достаточно долго. Я считаю, что никакой Украины нет, украинцев тоже нет. Есть южная ветвь русского народа, и когда-то мы все равно объединимся. Вплоть до того, что принадлежало в результате Польше: то есть Львов и все остальное", - считает он.

Отметим, что режиссер не единственный, который высказывал подобное бредовое мнение об Украине.

Ранее советский певец Бедрос Киркоров заявил, что такой страны не существовало никогда.

"Вообще-то, как государство, Украина исторически не существовала. Она не была государством! Само название "Украина" означает у края России. Это край России! - заявил он.

Кроме того, певец уверен, что никаких претензий от Украины к РФ по Крыму не может быть и речи, так как полуостров является "старой российской военной базой".

Напомним, Киркоров показал свою любимую женщину, теперь ясно, на кого похожа 8-летняя дочь певца.

Как сообщала Politeka, Полякова набросилась на Киркорова в прямом эфире, скандальное видео.

Также Politeka писала, что Киркоров пошалил в кровати, лаская себя и охая на камеру, появилось видео.