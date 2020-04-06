Украинская певица Ольга Полякова устроила разнос Филиппу Киркорову на камеру

Как сообщает Politeka, запись опубликована на странице исполнительницы в Instagram.

"Агонь-бомба-ракета! 💣 С поп-королем @fkirkorov сыграли в онлайн-игру «Правда или действие». Cмотрите в записи полный эфир! 🔥", - отметила Полякова в описании.

Стоит отметить, что незадолго до записи Филипп Киркоров был на шоу Насти Ивлеевой. Во время прямого эфира Ольга Полякова обратила внимание, что поп-король успел переодеться.

"Я же не могу с тобой быть в том, в чем был с другой женщиной. Это некрасиво, по этикету так нельзя, не положено", - отметил певец.

В ответ Ольга Полякова в шутку набросилась на российскую звезду с обвинениями. Она упрекнула Киркорова в том, что он не избавился от одежды, в которой общался с Ивлеевой: "Было бы еще неплохо, чтобы бы ты сжег ту одежду, в которой ты был с другой женщиной!".

Кроме того, Полякова и Киркоров в прямом эфире поговорили на разные темы. Но самое главное - поиграли в провокационную игру "Правда или действие". Так поп-король признался, что у него было одновременно с пятью женщинами, чем немало удивил свою украинскую коллегу.

Ранее, 1 апреля, Оля сыграла в такую же игру с Юрием Ткачом, артистом из студии "Квартал 95". Он заставил певицу сделать на камеру очень непристойную вещь: написать на лбу нецензурное слово, правда, разрешил одну букву заменить "звездочкой".

В итоге Оля Полякова с большим трудом написала "Х*Ю", но оказалось, что под этим зашифровано слово "хрю", доведя Юрия Ткача до хохота.

Напомним, что Оля Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость.

Как сообщала Politeka, Полякова устроила экстремальный отдых в одном купальнике, засветив грудь.

Также Politeka писала про Полякову, Фреймут и других звезд, которые сменили цвет волос и поразили видом.