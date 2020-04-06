52-летний российский певец Филипп Киркоров растрогал сеть кадрами своей покойной матери 

Как передает Politeka.net, артист поделился в своем микроблоге в Инстаграм видеонарезкой, подготовленной для него фанатами в честь дня рождения его матери Виктории Марковны (чтобы посмотреть ролик, прокролльте вниз). Напомним, женщина умерла от рака почти тридцать лет назад.

"Сегодня исполнилось бы 83 года моей Маме- Виктории... Спасибо всем моим друзьям и всем всем всем поклонникам за эти чудесные фото и видео коллажи , созданные с такой любовью в ее память..... все конечно не поместится в один пост, простите, но моя память зафиксирует каждый кадр", - написал Филипп в соцсети.

Примечательно, что в нарезке присутствуют кадры с дочкой Киркорова - восьмилетней Аллой-Викторией (первое имя девочка получила в честь бывшей супруги артиста Аллы Пугачевой, а второй - бабушки). Многие отмечают, что малышка удивительным образом копия Виктории Марковны.

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К слову, в комментариях, поп-королю сопереживают в утрате не только поклонники, но и звездные друзья. К примеру, отозвались жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка, и певец Виталий Козловский.

"Красавица была!!🙏🏻❤"

"Какая же красивая мама была и как ты на неё похож!🙏"

"Как же вы похожи на маму!😍 Светлая память🙏🏼"

"Мама красотка. У неё лучезарная улыбка! Ваша доченька на неё похожа!"

"Как похожа на Викторию Марковну Ваша доченька😊💖🌷"

"Как бы она радовалась своим внукам. Но она смотрит оттуда и все делает, чтобы вам было хорошо. Она ваш ангел хранитель"

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Сегодня исполнилось бы 83 года моей Маме- Виктории.... Спасибо всем моим друзьям и всем всем всем поклонникам в лице @kirkorovschina @f.n_fkirkorov @fkirkorov.ofc.poland @svetlana_vyborg @elinssz @lyubovst_pnz @philip_fan74 @viktoriiapopriadukhina за эти чудесные фото и видео коллажи , созданные с такой любовью в ее память..... все конечно не поместится в один пост, простите, но моя память зафиксирует каждый кадр Repost @f.n_fkirkorov Было счастье, были будни.. жаль, что время так несправедливо забирает самых дорогих и самых близких..которым еще так много хочется сказать.. Конечно Виктория Марковна видит и радуется за своего сына , за своих чудесных внуков. А мы каждый день видим ее отражение в глазах и улыбке Филиппа, Аллочки-Виктории и Мартина. С Днем рождения Вашей мамочки , Филипп @fkirkorov ! И пусть нет четкости в этих старых кадрах, но в них навсегда сохранены тепло и любовь семьи Киркоровых. 🙏❤ Repost @kirkorovschina — День рождения Виктории Марковны ❤️. Конечно же, большинство из нас не были знакомы с ней лично, но я уверена, каждый ощущает тот свет и тепло, излучаемые этими фотографиями...Будем помнить всегда❤️. Repost @viktoriiapopriadukhina 6.04 маме Нашего Любимого Артиста Ф.Киркорова Виктории исполнилось бы 83 года... Невероятно- Красивая Женщина с Солнечной улыбкой и Добрыми глазами, которая Подарила Жизнь Нашему Любимому Артисту и Воспитала Замечательного, Доброго и Искреннего Человека!!! Так жаль, что эта Прекрасная Женщина так рано ушла... Но Светлая и Добрая Память о маме Нашего Любимого Артиста Всегда в Наших Сердцах!!! У каждого есть Ангел за спиной — Хранитель от беды и от ненастья, Дарящий радость и душе покой, И приносящий неземное счастье. Ведет Он нас по верному пути, Крылом в минуты страха обнимая. И шепчет нам: «Не бойся ты, иди, Я рядом и от бед оберегаю…» У каждого есть Ангел за спиной — Хранитель от беды и от ненастья, Дарящий радость и душе покой, И приносящий неземное счастье Ведет Он нас по верному пути, Крылом в минуты страха обнимая. И шепчет нам: «Не бойся ты, иди, Я рядом и от бед оберегаю У каждого есть Ангел за спиной Заботливый, любимый и желанный, Он с первых дней шагает за тобой И имя Ангела от Бога — «МАМА

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Ранее мы сообщали, бывший стилист Аллы Пугачевой раскрыл дикую тайну Киркорова, призвав его совершить каминг-аут. Так, дизайнер причесок Джордж Ровалс уверяет, что их брак был фикцией, мол скоропостижно поженились, а потом Примадонна получала пятьдесят процентов всех его доходов. Также стилист говорит, что у пары не было страсти и теплых чувств.

Напомним, что фаворитка Киркорова в прозрачной сетке пококетничала на камеру: «50 оттенков черного».

Также Politeka сообщала, что Киркоров поразил нестандартными развлечениями, личные кадры облетели сеть: "Женщины не хватает".