52-летний российский певец Филипп Киркоров растрогал сеть кадрами своей покойной матери

Как передает Politeka.net, артист поделился в своем микроблоге в Инстаграм видеонарезкой, подготовленной для него фанатами в честь дня рождения его матери Виктории Марковны (чтобы посмотреть ролик, прокролльте вниз). Напомним, женщина умерла от рака почти тридцать лет назад.

"Сегодня исполнилось бы 83 года моей Маме- Виктории... Спасибо всем моим друзьям и всем всем всем поклонникам за эти чудесные фото и видео коллажи , созданные с такой любовью в ее память..... все конечно не поместится в один пост, простите, но моя память зафиксирует каждый кадр", - написал Филипп в соцсети.

Примечательно, что в нарезке присутствуют кадры с дочкой Киркорова - восьмилетней Аллой-Викторией (первое имя девочка получила в честь бывшей супруги артиста Аллы Пугачевой, а второй - бабушки). Многие отмечают, что малышка удивительным образом копия Виктории Марковны.

К слову, в комментариях, поп-королю сопереживают в утрате не только поклонники, но и звездные друзья. К примеру, отозвались жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка, и певец Виталий Козловский.

"Красавица была!!🙏🏻❤"

"Какая же красивая мама была и как ты на неё похож!🙏"

"Как же вы похожи на маму!😍 Светлая память🙏🏼"

"Мама красотка. У неё лучезарная улыбка! Ваша доченька на неё похожа!"

"Как похожа на Викторию Марковну Ваша доченька😊💖🌷"

"Как бы она радовалась своим внукам. Но она смотрит оттуда и все делает, чтобы вам было хорошо. Она ваш ангел хранитель"

Ранее мы сообщали, бывший стилист Аллы Пугачевой раскрыл дикую тайну Киркорова, призвав его совершить каминг-аут. Так, дизайнер причесок Джордж Ровалс уверяет, что их брак был фикцией, мол скоропостижно поженились, а потом Примадонна получала пятьдесят процентов всех его доходов. Также стилист говорит, что у пары не было страсти и теплых чувств.

Напомним, что фаворитка Киркорова в прозрачной сетке пококетничала на камеру: «50 оттенков черного».

Также Politeka сообщала, что Киркоров поразил нестандартными развлечениями, личные кадры облетели сеть: "Женщины не хватает".