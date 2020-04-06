Популярный российский певец Филипп Киркоров удивил поклонников дерзкой выходкой

Видео, на котором 52-летний певец странно себя ведет, он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На кадрах Киркоров лежит на кровати в окружении кнопок от соцсети Ютуб. Он охает, гладит себя, извивается в кровати и выкрикивает разные слова. Все это выглядит крайне странно.

«Оставайтесь дома! И пусть «спящий режим» пробуждает только приятные сны и видения!», - написал Киркоров, анонсировав совместные прямые эфиры с Ольгой Поляковой и Настей Ивлеевой.

Всего за час видео Киркорова посмотрели более 230 тысяч раз. Поклонники хвалят певца за чувство юмора, но есть и те, кто выходку Киркорова не оценил.

«Хотя бы вы поднимаете настроение», «Гениально», «Вау», «Браво», «Филипп балдеет», «Псих», «И так каждое утро», «Эротичненько», «Сколько страсти», «Лучшее что видел», «Какой зая», «Жаришка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров показал, как выглядит его 7-летний сын Мартин. Мальчик растет настоящим красавчиком, у него уже имеется собственный аккаунт в Инстаграм, где он и делится периодически яркими фото. На свежем фото сын Киркорова предстал в стильном костюмчике и в жизнеутверждающей обстановке.

Напомним, что Киркоров показал своих повзрослевших детей, личные кадры: «вот это роскошь!».

Как сообщала Politeka, исхудавший Киркоров вышел в люди и ошарашил своим видом: "лет 15 скинул".

Также Politeka писала, что стилист Пугачевой сорвался и выдал грязную тайну Киркорова: "Будь мужиком!".