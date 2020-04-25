Погода в Украине 25 апреля удивит всех, ведь большую часть страны накроют дожди и сильный ветер
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеоролического центра.
Так, на западной Украине стоит ожидать дождей, которые будут сопровождаться дневными 14-19 градусами. А вот ночью воздух остынет до 6-9 градусов.
Украинцев, которые проживают на севере страны, также накроют дожди. Воздух днем прогреется до 16-19 тепла. А вот ночью стоит готовиться к 6-10 градусам выше нуля.
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Центральные регионы частично накроют небольшие осадки, которые пройдут в Черниговской и Винницкой областях. На остальной части региона будет облачно, но сухо. Столбик термометра днем покажет от 17 до 21 тепла. В ночное время суток похолодает до 6-9 градусов по Цельсию.
А вот на юге страны дождей не будет, хотя небо и затянет тучами. На улице ожидается 17-19 тепла днем и 6-9 градусов по Цельсию ночью.
На востоке Украины также будет пасмурно, но сухо. Стоит готовиться к 18-21 тепла днем. Ночью столбик термометра опуститься до 6-9 градусов.
В Киеве и области синоптики прогнозируют дожди, но они не помешают воздуху прогреться до 17-20 градусов тепла. Ночью же похолодает: от 7 до 9 по Цельсию.
Кроме того, в западных, центральных и южных областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.
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Как сообщала Politeka, погода покажет украинцам все, на что способна: заморозки сменятся резким потеплением.
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