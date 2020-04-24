В пятницу, 24 апреля, в Украину придет потепление, однако ночью все еще ожидаются заморозки

Соответствующий прогноз представили синоптики Укргидрометцентра. Отмечается, что днем 24 апреля в Украине заметно потеплеет, однако ночью в некоторых регионах возможны заморозки. В частности, на востоке и северо-западе, а также в Закарпатье ночные температуры опустятся до 0…-3 градусов.

В остальных областях средняя температура ночью составит от +3 до +7 градусов, а днем – от +15 до +19.

В западных областях днем столбики термометра покажут от +17 до +21 градуса. На севере ожидается от +16 до +18. В центре Украины воздух днем прогреется до +17…+19 градусов. На востоке ожидается +15…+18 градусов, а на юге – от +15 до +19.

Ветер будет юго-западным и западным, со скоростью не более 5-10 м/с. В течение суток в Украине осадков не ожидается.

В Киеве в пятницу будет сухо с переменной облачностью. Ночью температура опустится до +5…+7 градусов, а днем потеплеет до +17…+19. Ветер западный, 5-10 м/с.

Отметим, что ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что уже на выходных погода испортится после пятничного потепления. По ее словам, в субботу в Украину придут дожди.

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