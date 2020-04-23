Погода в Украине 23 апреля удивит всех, часть территории накроют неожиданные дожди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на западе Украины ожидаются дневные 16-18 градусов тепла. Ночью же похолодает до 3-5 тепла.

Украинцам на севере стоит ожидать облачности и дождей. Последние накроют Черниговскую область. Столбик термометров днем покажет от 13 до 16 тепла. Ночью же на улице будет от 1 до 4 по Цельсию.

В центральных областях будет облачность без осадков. На улице днем будет от 14 до 17 выше нуля. А вот ночью наоборот: от 1 до 4 градусов.

А вот на юге страны синоптики прогнозируют от 13 до 17 градусов выше нуля. Ночью воздух будет в пределах 3-7 градусов.

На востоке Украины, согласно прогнозу экспертов, будет от 13 до 16 градусов. Ночью же будут заморозки: от -3 до -3 по Цельсию.

Напомним, погода резко развернется, украинцев ждет настоящее ассорти: "заморозки, дожди и..."

Как сообщала Politeka, весна решила добить украинцев, заморозки не отступают: синоптики огорошили прогнозом.

Также Politeka писала про погодный переворот в Украине, страну разорвут дожди и ветра: сколько дней терпеть.