"Масочный режим" в Украине продлится точно до конца 2020 года

Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает Урядовий портал.

Кроме того, он допускает, что украинцы будут вынуждены носить средства индивидуальной защиты и в 2021 году.

«Это так называемая экономика неприкосновенности: социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и, соответственно, те ограничения, в которых мы живем уже сегодня и будем вынуждены жить в этом году точно, возможно, и в следующем», – отметил он.

В то же время он надеется, что с 11 мая все-таки начнется первый этап выхода из карантина и ослабятся некоторые ограничения.



По его словам, следующий этап выхода из карантина будет, когда начнет снижаться уровень заболеваемости и освобождаться от больных медицинские учреждения.



«Третий, четвертый и пятый этапы – это, фактически, завершение карантина. Кроме этого, есть так называемые красный, оранжевый, желтый, зеленый уровне – это когда мы сможем разумными мерами управлять в тех точках, где возникают вспышки. Это отдельные территории, города, области, районы», – рассказал Шмыгаль.



Ранее мы сообщали, что в правительстве озвучили главные требования, выполнение откроет возможность к смягчению карантина.

Стоит заметить, что из-за эпидемии в Украине ввели карантин, который предусматривает ряд правил.

Карантин продлится до 11 мая, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.

Напомним, Зеленский подписал важный карантинный закон: контроль над украинцами и суд по-новому, что изменится.

Как сообщала Politeka, главный санврач Ляшко запугал новыми сроками карантина: «продлят после 12 мая».