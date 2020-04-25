Украинцам придется придерживаться ограничений даже после завершения карантина

Как передает Politeka.net, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина, как и весь мир, должен научиться жить по новым стандартам и с новым социальным поведением.

"Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина", - отметил он.

денис шмыгаль

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Так, после окончания карантина продолжат действовать такие ограничения:

  • Безопасное расстояние (избегание скоплений людей, соблюдение расстоянии 1,5 метра друг от друга).

 

  • Постоянная дезинфекция (обработка поверхностей в помещении, где происходит социальное взаимодействие и размещение дезинфицирующих средств).

 

  • Индивидуальная защита (использование защитных масок, перчаток, обеспечение работников необходимыми средствами защиты). 

Стоит заметить, что из-за эпидемии в Украине ввели карантин, который предусматривает ряд правил.

полиция, штраф, карантин

Карантин продлится до 11 мая, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.

Напомним, Зеленский подписал важный карантинный закон: контроль над украинцами и суд по-новому, что изменится.

Как сообщала Politeka, главный санврач Ляшко запугал новыми сроками карантина: «продлят после 12 мая».