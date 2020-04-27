Украинский волонтер Наталья Юсупова , которая, кроме помощи военным, сейчас старается поддержать пожарников, работающим в Чернобыльской зоне, снова разнесла власти за равнодушие

На своей странице в Фейсбуке она опубликовала снимок, на котором пятеро спасателей во время перерыва спят вокруг костра под открытым небом, на чем придется: на деревянном поддоне, каких-то тряпках, подложив под голову колоду.

«Это наши дни, это сейчас, это 21 века. Это в стране, где сотни миллионеры и тысячи состоятельных людей. В стране, где президент тоже миллионер. В стране, где у депутатов по 3 мерседеса. Как по мне, так это позор и стыд для всех нас😪», – подписала снимок Юсупова.

Пользователи не скрывают своего возмущения увиденным.

«А мобильные палатки уже все из резервного фонда пораспродали!?», «Вы не правы, нам просто есть чем гордиться! Разрушенными системами образования и здравоохранения, нищенскими зарплатами учителям и медработникам и докторам, разрушенным всем!», «Уже давно стыд и позор», «До этого года тоже были большие пожары. Но никогда не видела информации о таких условиях труда пожарных. Скрывали? Или ранее организовывали лучше?», – отмечают в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Юсупова поинтересовалась у Зеленского, почему за три недели пожаров он не нашел времени поехать в зону бедствия и лично пообщаться со спасателями, посмотреть на условия их работы, утешить погорельцев.

«Обращаюсь к Зеленскому и депутатам партии «Слуги народа», помогите! Запишите красивое видео не из кабинетов, не с волонтёрами, а как Вы лично помогаете тем, у кого все сгорело! Им нужны стройматериалы, палатки и крыша над головой!! Хватит кино, давайте в реальности! Володимир Зеленський», – написала она в соцсети.

Напомним, известный волонтер разнесла власть за бездействие в борьбе с пожарами.

Как сообщала Politeka, 18 скорых доставили раненых бойцов с Донбасса.

Также Politeka писала о крике души известного волонтера о геноциде украинцев.