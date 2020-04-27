Все решится на этой неделе

Кабинету министров поручено отработать возможность открытия продуктовых рынков в Украине

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующее распоряжение отдал президент Владимир Зеленский после массовых бунтов, которые прокатились по Украине.

По его словам, сперва нужно разработать четкие правила работы таких рынков во время эпидемии уханьского вируса.

С ним согласился и глава Кабмина Денис Шмыгаль, поэтому вопрос открытия рынков, механизм их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил могут рассмотреть уже в эту среду.

Соответственно, после массовых бунтов проуктовые рынки могут открыть уже до конца этой недели.

Ранее мы рассказывали о том, что бунты вспыхнули по всей Украине. Сегодня, 27 апреля, сотни жителей вышли на протест против жесткого карантина в Черновцах и Полтаве.

Торговцы считают несправедливой ситуацию, когда закрытые помещения супермаркетов продолжают работу, а рынки на открытом воздухе – нет. Люди также не согласны с карантинными ограничениями и просят власти разрешить им работать в условиях пандемии китайского вируса.

Более того, сотни людей жалуются на ущемление прав, опасаясь, что простой из-за жесткого карантина их окончательно обанкротит, поскольку денег не хватит не только на закупку товара, но и себе на еду.

Добавим, что жители Черновцов устроили первый бунт еще 24 апреля. Тогда предприниматели вышли на акцию протеста и им пообещали собрать сессию городского совета, чтобы решить вопрос работы рынков. Но по мнению мэра решение о разрешении работать рынкам будет незаконным. Мэр побоялся брать на себя ответственность, поэтому сессия горсовета так и не приняла такое решение.

Поэтому не исключено, что президент Владимир Зеленский испугался, что бунты могут вспыхнуть и в других городах, и отдал распоряжение Кабмину.

Напомним, бунты вспыхнули по всей Украине, кадры штурмов мэрий и ОГА.

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