Что нужно знать украинцам в условиях карантина

Стало известно, когда в Украине могут возобновить пассажироперевозки в городах, а также пригородное и междугороднее сообщение

Об этом в интервью журналистам рассказал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, передает Апостроф.

По его словам, это может произойти уже 12 мая.

"Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров - невыгодно. Выгоднее не летать", - объяснил Криклий.

Он также предупредил, что в случае запуска пассажирских перевозок никто не будет отменять ограничительные меры: останутся масочный режим и термоскрининг.

Помимо этого, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.

"Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет "плюс" от Минздрава - у них первая скрипка", - резюмировал министр в общении с журналистами.

Ранее Владислав Криклий предупреждал, что транспорт могут запустить уже во второй половине мая. Работа транспорта напрямую связана с эпидемиологической ситуацией в стране.

Если ситуация будет стабильной, ведомство сможет запустить внутреннее пассажирское сообщение. Отметим, что сначала начнет работать транспорт в городах, а также междугороднее сообщение. А вот внутреннее авиационное сообщение, по прогнозу, заработает в июне.

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