Российский публицист Александр Невзоров сделал неожиданное заявление о русскоязычных украинцах
По его мнению, если русскоязычное население в Украине и нуждается в защите, то только от самой России.
Такое мнение российский публицист высказал изданию Обозревателю.
Отвечая на вопрос, есть ли необходимость в защите русскоязычного населения в Украине – и на оккупированных территориях, и на подконтрольных центральной власти, - публицист заверил:
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"Его надо защищать только от самой России, потому что туда, куда приходит Россия, сразу приходят и разрушения, пожары, обстрелы, банды уголовников. Всюду, где Россия что-нибудь берет под свою опеку, всегда случается что-нибудь страшное".
Он объяснил, что здесь дело не в том, что Кремль – это какой-то монстр, который жаждет чьей-то крови, а потому что к власти в России приходят одни бандюги и мародеры.
"Кремлем вполне могут руководить самые романтические представления о действительности. Но никаких других исполнителей этих романтических бредней, кроме открытых уголовников, мародеров, бандюг и воров у них нет. И осуществлять эти романтические замыслы идут всякие моторолы, гиви, гиркины", - отметил Невзоров.
Таким образом, "понятно, что ничего кроме как кровавого кошмара и беды они принести не могут, в том числе и для русскоязычных", - убежден публицист.
"Если от кого-то и нужно защищать русскоязычных, так это, прежде всего, от любого соприкосновения с Россией", - подчеркнул он.
Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.
Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.
Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.