Российский публицист Александр Невзоров сделал неожиданное заявление о русскоязычных украинцах

По его мнению, если русскоязычное население в Украине и нуждается в защите, то только от самой России.

Такое мнение российский публицист высказал изданию Обозревателю.

Отвечая на вопрос, есть ли необходимость в защите русскоязычного населения в Украине – и на оккупированных территориях, и на подконтрольных центральной власти, - публицист заверил:

"Его надо защищать только от самой России, потому что туда, куда приходит Россия, сразу приходят и разрушения, пожары, обстрелы, банды уголовников. Всюду, где Россия что-нибудь берет под свою опеку, всегда случается что-нибудь страшное".

Он объяснил, что здесь дело не в том, что Кремль – это какой-то монстр, который жаждет чьей-то крови, а потому что к власти в России приходят одни бандюги и мародеры.

"Кремлем вполне могут руководить самые романтические представления о действительности. Но никаких других исполнителей этих романтических бредней, кроме открытых уголовников, мародеров, бандюг и воров у них нет. И осуществлять эти романтические замыслы идут всякие моторолы, гиви, гиркины", - отметил Невзоров.

Таким образом, "понятно, что ничего кроме как кровавого кошмара и беды они принести не могут, в том числе и для русскоязычных", - убежден публицист.

"Если от кого-то и нужно защищать русскоязычных, так это, прежде всего, от любого соприкосновения с Россией", - подчеркнул он.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.