Актриса театра и кино Наталья Фатеева высказалась об отношении РФ к Украине
Она поразилась действиями российской власти.
"Это делается специально, это делается властью. Я прожила жизнь при Сталине, и во время войны, и после, но такого психоза не видела. Сейчас это возвращается, чтобы оправдывать насилие над людьми и беззаконие, это все путинские дела", - отметила легендарная актриса.
Кроме того, она считает, что в России в последние годы к независимой Украине относятся с издевкой и высокомерием.
"Это комплекс неполноценности. У нас мания величия. Бесконечно слово «великий», от которого меня тошнит. Безумная зависть. И почему-то считают, что им все обязаны. Я, например, счастлива, что Грузия – независимая страна. Я счастлива, что Украина проходит тяжелый путь, но она независимая страна, и никогда не будет по-другому! Тут можно говорить все, что угодно", - отметила актриса.
Кроме того, Фадеева считает, что Украина будет всегда независимым государством, в дела которого, лезть не нужно.
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"Это говорит о том, что у людей, которые у власти, не все в порядке – ум с сердцем не в ладу. Они очень закомплексованы и боятся ее потерять, поэтому они все время занимаются не тем, чем нужно. Вместо того, чтобы думать о качестве жизни людей, их ничего не интересует, кроме своего кармана и желания всю жизнь быть в этой власти. Больше ничего! От этого все и идет. Поэтому и такое отношение к Украине. Украина что, их собственность?", - возмутилась актриса.
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