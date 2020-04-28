Актриса театра и кино Наталья Фатеева высказалась об отношении РФ к Украине



Она поразилась действиями российской власти.



"Это делается специально, это делается властью. Я прожила жизнь при Сталине, и во время войны, и после, но такого психоза не видела. Сейчас это возвращается, чтобы оправдывать насилие над людьми и беззаконие, это все путинские дела", - отметила легендарная актриса.



Кроме того, она считает, что в России в последние годы к независимой Украине относятся с издевкой и высокомерием.

"Это комплекс неполноценности. У нас мания величия. Бесконечно слово «великий», от которого меня тошнит. Безумная зависть. И почему-то считают, что им все обязаны. Я, например, счастлива, что Грузия – независимая страна. Я счастлива, что Украина проходит тяжелый путь, но она независимая страна, и никогда не будет по-другому! Тут можно говорить все, что угодно", - отметила актриса.

Кроме того, Фадеева считает, что Украина будет всегда независимым государством, в дела которого, лезть не нужно.

"Это говорит о том, что у людей, которые у власти, не все в порядке – ум с сердцем не в ладу. Они очень закомплексованы и боятся ее потерять, поэтому они все время занимаются не тем, чем нужно. Вместо того, чтобы думать о качестве жизни людей, их ничего не интересует, кроме своего кармана и желания всю жизнь быть в этой власти. Больше ничего! От этого все и идет. Поэтому и такое отношение к Украине. Украина что, их собственность?", - возмутилась актриса.

Ранее российская актриса Лия Ахеджакова заявила, что Россия бесцеремонно украла территорию Украины.