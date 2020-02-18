Советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов сделал скандальное заявление о Донбассе и Крыме



Владимир Меньшов заявил, что России следовало "брать Донбасс" после оккупации Крыма. По его мнению, любая активизация со стороны Украины может привести к плачевным последствиям, ведь Российская Федерация может пойти на более суровые меры.



"Вероятно, надо было брать Донбасс. Тогда бы "Крым, Донбасс, Луганск" шли через запятую в претензиях к нам западного общества. Но, поскольку мы этот момент уже пропустили и любая активизация со стороны Украины может привести к каким-то более суровым мерам с нашей стороны, лучше все подвесить в воздухе", - заявил режиссер.

Ко всему прочему, он высказал уверенность в том, что Путин знает, что он делает на Донбассе и полностью отдает себе отчет в том, какой курс держать. Также он добавил, что жители Донбасса "умоляют", чтобы Российская Федерация их забрала к себе.

"Народ ждет дальнейших действий. Наиболее яркое проявление - Донбасс, где нас умоляют, чтобы мы взяли их под свое крыло. А мы делаем вид, что как бы наблюдаем за развитием событий со стороны. У Путина уже было столько успешных проектов в международных делах, что хочется думать: и здесь он отдает себе отчет в том, что делает, куда все движется, куда он направляет страну", - заявил режиссер.

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