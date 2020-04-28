Певица Эдита Пьеха высказалась о конфликте между Украиной и Российской Федерацией

По ее словам, непонятно, что происходит на Донбассе на самом деле, а политики смогут сами уладить конфликт.



"Политика - относительная вещь. Один считает так, а другой - по другому. Не хочу судить и быть невежливой. Пусть политики разберутся сами, а артистов вмешивать туда, где война не надо. Была ленинградская блокада. На фронте выступали бригады артистов для бойцов перед боем. Для своих, понимаете? А что сейчас творится - где свои, где не свои? Теперь не поймешь, какого цвета у кого камуфляжи?", - заявила певица.

Кроме того, она считает, что в ситуации с Украиной ничего не понятно.

"То, что раньше было нормально, то теперь большой вопросительный знак. Артисты - это послы без верительных грамот, но там, где нет варварств или нарушения человеческих отношений. Но в данном случае, я ничего не понимаю. Если в Украине брат на брата идет, то разбираться непонятно кому, только Господу Богу", - заключила Пьеха.

Ранее актриса Наталья Фатеева высказалась об отношении РФ к Украине.

Она считает, что Украина будет всегда независимым государством, в дела которого, вмешиваться не нужно.

"У людей, которые у власти (в РФ - ред.), не все в порядке – ум с сердцем не в ладу. Они очень закомплексованы и боятся ее потерять, поэтому они все время занимаются не тем, чем нужно. Вместо того, чтобы думать о качестве жизни людей, их ничего не интересует, кроме своего кармана и желания всю жизнь быть в этой власти. Больше ничего! От этого все и идет. Поэтому и такое отношение к Украине. Украина что, их собственность?", - возмутилась актриса.





Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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