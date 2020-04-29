Известная телеведущая Наталья Мосейчук внезапно разразилась гневной тирадой в сторону «слуг народа»

На своей странице в Фейсбуке она возмутилась тому, что на карантине четко проявилось неравенство украинских граждан перед законом, передает Politeka.net.

Она интересуется: не во время ли карантина люди стали безропотными «ждунами» с притупленными чувствами, которые теперь довольствуются «видосиками». Особенно зацепила телеведущую история с работой ресторана «Велюр», который принадлежит депутату от партии «Слуга народа» Николаю Тищенко.

«Вот что возьмешь с депутата Тищенко? Да ничего! Косноязычный, неотесанный, одним словом, «из народа». Ага ... одно но ... его ресторан почему-то работает. Работает, Карл! Тысячи закрыты, а его-«Коли котлеты» - кормит избранных в центре Киева. Уважаемые полицейские, Вам адрес подсказать куда надо зайти?», – иронизирует Мосейчук.

Автор спрашивает о том, где же служение народу и равенство перед законом:

«Может, я не в курсе, и ресторан готовит обеды для медиков Александровской больницы, что по соседству ?! Да вроде нет. А почему тогда ресторан депутата работает, а сотни по Киеву - нет? Почему его кризис не коснется, а сотни уже не откроются никогда?».

На этом риторические вопросы не прекратились.

«Сколько вы будете плевать в народ? Сколько будете сдвигать брови и рассказывать народу «ай-ай-ай по голой с ... эти нарушителям» ?! Легче всего было заставить страну сидеть дома. Самое трудное - сделать закон один для всех», – заявила она.

В комментариях, правда, крик души телеведущей не оценили, намекнув, что она в свое время немало сделала для того, чтобы подобные персонажи попали во власть.

Напомним, Мосейчук обвинила команду Порошенко в уничтожении медицины.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

Также Politeka писала, что Тищенко и компания перешли черту, скандал с пиром в центре Киева не утихает.