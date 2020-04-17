Ведущая Наталья Мосейчук резко осадила Артура Герасимова из-за его критики медицины в Украине

Как передает Politeka.net, случилось это в прямом эфире программы «Право на владу».

Так, депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов принялся критиковать действия нынешней власти и ситуацию в медицине в целом.

″Карантин — это было правильное решение. Но в остальном — хаос, и в первую очередь с защитой врачей, потому что врачи не защищены в прямом смысле этого слова. В них нет ничего″, - отметил он.

Кроме того, он вспомнил и о фонде Порошенко, который передает в больницы спецзащиту и ИВЛ.



Но телеведущая его прервала, вспомнив об экс-министре охраны здоровья Уляне Супрун, которая была при президентстве Порошенко.

″Давайте, чтобы я не била ниже пояса, - эта медицина досталась от вас. И сегодня бывшая в.о. министерства здравоохранения рассказывает, можно ли заниматься сексом во время эпидемии. Ну на голову не налазит. Извините, это то, что рвет просто на куски″, - отметила телеведущая.

С ней согласился и народный депутат от фракции ″Слуга народа″ Александр Дубинский.

″Все, что происходит сейчас в медицине, совершенно уничтожена система здравоохранения - это Порошенко. Это назначение и.о. Министра Минздрава Ульяны Супрун в обход решения Верховной Рады, в обход процедуры голосования в парламенте, назначение ее сначала и.о. первого заместителя, а затем передача ей функций и.о. министра", - отметил он.

Также он привел печальную статистику, которая сложилась после медицинской реформы.

"Это медицинская реформа, которая полностью уничтожила систему здравоохранения, это сокращение количества врачей в 2014 году. 180 тысяч врачей было, когда Петр Алексеевич стал президентом, а сейчас осталось 120 тысяч. 60 тысяч врачей были вынуждены уйти из-за реформы, которую провел Порошенко″, - отметил нардеп.

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