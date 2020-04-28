Пока полиция кошмарит мелкие кафе и киоски за продажу кофе и тостов на карантине, приближенные к власти люди плевать хотели на любые запреты и открыто нарушают закон

В эпицентре нового скандала оказался очередной представитель партии «Слуга народа» Николай Тищенко, ресторан которого, «Велюр», принимает посетителей даже в разгар эпидемии, передает Politeka.net со ссылкой на расследование программы «Наші гроші».

Журналисты устроили засаду и наблюдали, кто приезжает в заведение. Уже вскоре они выяснили, что туда захаживают депутаты, а также люди, близкие к «Квартал 95». Там заметили экс-продюсера этой студии Сергея Трофимова, народных депутатов Игоря Негулевского и Антона Яценко, Павла Куфтырева в окружении соратников олигарха Игоря Коломойского, и десятки других. Правда, официанты впускали только тех людей, которых узнавали. Скорее всего, это постоянные клиенты.

Когда же журналист попробовал заказать столик в «Велюре», ему отказали, мотивировав это тем, что «ресторан закрыт».

Сам нардеп Тищенко на вопрос о том, почему его заведение продолжает принимать клиентов, заявил, что нигде ничего не работает.

Такое положение вещей не на шутку разозлило украинцев, вынужденных сидеть без работы и сворачивать мелкий бизнес из-за угроз штрафов, а также лишенных элементарной возможности просто пойти в парк или отдохнуть на природе.

«А как же короновирус? Для нас рынки закрыли, а сами в элитном ресторанчике зависают – зарплата позволяет?», «Депутатов на нары, хозяина к расстрелу, кабак - под снос, сносить вручную силами Кабмина и ОП», «Кому стыдно, этим уродам? Да для них ничего святого нет! Бесстыдному виду нет стыда. Вот такая у нас власть. А где штрафы?», «А им и ни капли не стыдно, по их довольным рожам видно, и начихали они на народ», «Что вы, Николай, хотели сделать, когда шли в депутаты? Что сделали? Чай? Вы совсем совесть потеряли? Позор таким горе-депутатам, кто вас выбирал? Отзовите его, позор!», «Это беспредел, люди без зарплат, а они шикуют, а людей штрафуют, порой, ни за что», «Откуда возьмётся стыд и совесть? Им это чуждо», – негодуют в комментариях под публикацией.

Напомним, напуганный голодными бунтами Зеленский отдал Шмыгалю экстренный приказ.

Как сообщала Politeka, новый голодный бунт вспыхнул в Украине, людей штрафуют и запугивают.

Также Politeka писала, что голодный бунт перекинулся на новый регион, украинцы выходят на улицы.