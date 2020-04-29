Актер и певец Никита Джигурда предложил признать российский язык вторым государственным в Украине

Он аргументировал свое мнение якобы позицией Тараса Григоровича Шевченко о россиянах.

"Второй язык должен быть в Украине государственным - русский. Шевченко называл москалями не тех, кто говорил на русском языке, а беспредельщиков. Но никак не простых людей. Простых людей он любил - и русских, и украинцев, и других", - считает Джигурда.



Стоить отметить, что в 2017 году актер получил "гражданство ДНР", но спустя неделю его отобрали.



К такому решению мог быть причастен Иосиф Кобзон, который назвал позором гражданство ДНР у Джигурды.

Сам Джигурда прокомментировал ситуацию так:

«Я, получив паспорт "ДНР", говорил с ними о том, что нужно делать акцент на том, что "ДНР"– это часть Украины, и переименовать ее в "Донецкую народную республику Украины" – ДНРУ» , – отметил он.

Также мы сообщали, что Джигурда был серьезно настроен на пост мэра и уже сделал обещания, которые планирует воплощать в жизнь при власти. Известный своим скандальным имиджем российский актер и шоумен Никита Джигурда, который родился в Киеве, но хочет отказаться от гражданства Украины, намерен участвовать в выборах мэра Москвы.

Напомним, что Джигурда публично потискал Волочкову

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