Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала совместное фото с актером Никитой Джигурдой

На фото Анастасия позировала в черном платье с прозрачным декольте. Образ она дополнила черными туфлями. Рядом стоял Джигурда, который обнял балерину за шею и второй рукой показал палец вверх. Он был с завязанными волосами в хвост, стилах, штанах и футболке или чем-то подобном. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"А вот и рыцарь ко мне приехал в День влюбленных на вороном коне с белыми розами! Никита Джигурда. Это любовь", - написала Волочкова под фото.

Фанаты успели поставить более трех тысяч лайков под фото, но не смогли написать комментарии. Все из-за того, что Волочкова закрыла комментарии в Инстаграм, так как там постоянно ее осуждали за слишком откровенные образы и шпагаты во всех возможных местах.

Ранее мы сообщали, что скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram.

В своем профиле в Инстаграм знаменитость решила выставить видео, на котором она похвасталась развлечениями на отдыхе. Балерина устроила странные танцы, отмечая, что после работы может позволить себе так веселиться.

При этом звезда предусмотрительно скрыла комментарии, чтобы скрыться от множества злых слов в свой адрес.

Сообщалось, что 44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова страдает от проблем с суставами.

Как стало известно, у артистки деформирована стопа. Рядом с большим пальцем выросла огромная шишка. Балерина обратилась за помощью в частную клинику в Москве. Хирург подтвердил данную информацию и добавил, что в случае с Анастасией, ей необходима операция.

Напомним, голая Волочкова едва скрыла за банным веником собственные формы

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