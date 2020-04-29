В конце апреля украинцев ждет потепление до +25, а также дожди с грозами

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что грозы и дожди 30 апреля ожидаются в западных областях, а температура до +25 – в отдельных районах северной части страны. А вот на юге местами похолодает до +12…+14 градусов. В то же время, на западе столбики термометров покажут +16…+19 градусов.

В южных, восточных и большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода. Дожди возможны разве что в Одесской области.

Ветер будет умеренным южным и юго-западным.

В Киеве из-за циклона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Температура в столице 30 апреля достигнет +20…+24 градусов. При этом уже 1 мая в Киев придет похолодание, которое сменится потеплением, а затем температуры снова упадут уже 4-5 мая.

Ранее сообщалось, что погода в Украине летом 2020 не будет сильно отличаться от того, что было в предыдущие годы.

Лето-2020 в Украине будет теплым, но без чрезмерной жары. Об этом рассказал Игорь Кибальчич, кандидат географических наук, синоптика Харьковского гидрометцентра.

В своем прогнозе он основывался на том, что в этом году у нас была очень теплая зима. По словам эксперта, лето после таких зим слишком жарким не бывает.

Напомним, апрель напоследок попортит нервы украинцам, кому не повезет.

Как сообщала Politeka, циклон несется на Украину, апрель нанесет последний удар: какие области зальют дожди.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили об аномальном лете: «после таких зим не бывает…».