Погода в Украине 29 апреля шокирует украинцев, часть страны накроют сильнейшие дожди с грозой

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Так, на севере Украины будет 21-23 градуса тепла днем. В ночное время суток похолодает до 7-10 тепла. Дождей не будет, однако возможна небольшая облачность.

В центральных регионах украинцев ждет также облачность и дневные 20-22 градусов выше нуля. А вот ночью столбик термометра покажет от 6 до 9 тепла.

Украинцам на юге страны стоит ожидать 14-20 тепла. Хотя ночью воздух остынет до 5-10 градусов выше нуля.

На востоке страны сегодня будет облачно, хотя это не помешает воздуху прогреться до 18-21 по Цельсию. Ночью ожидаются резкие похолодания: от 3 до 7 градусов тепла.

А вот западную Украину накроют сильные дожди с грозами. Несмотря на это, на улице будет от 20 до 24 градусов по Цельсию. А вот ночью резко похолодает: стоит ожидать от 6 до 9 градусов.

Погода в Украине летом 2020 не будет сильно отличаться от того, что было в предыдущие годы.

Летние месяцы в этом году будут теплыми, но экстремальной жары ждать не стоит. Такой прогноз озвучил Игорь Кибальчич, кандидат географических наук, синоптика Харьковского гидрометцентра.

Отметим, что такой прогноз синоптик дал исходя из прошедшей теплой зимы. Ведь, судя по наблюдениям, лето после таких зим слишком жарким не бывает.

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