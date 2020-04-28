Погода в Украине летом 2020 не будет сильно отличаться от того, что было в предыдущие годы

Летние месяцы в этом году будут теплыми, но экстремальной жары ждать не стоит. Такой прогноз озвучил Игорь Кибальчич, кандидат географических наук, синоптика Харьковского гидрометцентра, передает "Обозреватель".

Отметим, что такой прогноз синоптик дал исходя из прошедшей теплой зимы. Ведь, судя по наблюдениям, лето после таких зим слишком жарким не бывает.

"Вряд ли будет 40 градусов жары. Потому что после теплой зимы, а особенно рекордно теплой, лето, как правило, не такое жаркое", - уверен Кибальчич.

Также согласно его прогнозу, глобальное изменение климата может привести к тому, что в Украине появятся пустыни и полупустыни. В зоне риска находятся Одесская, Николаевская и Херсонская области.

Ранее сообщалось, что климатологи прогнозируют, что в 2020 году в Украине погода будет нестабильной, очень засушливой. И это грозит обернуться бедой - качество воздуха начнет ухудшаться, концентрация вредных веществ может вырасти.

Кроме того, согласно прогнозу, станет хуже и качество воды. Уже сейчас в регионах Украины продолжает уменьшаться "водность" рек.

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