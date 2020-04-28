Погода в Украине в среду, 29 апреля, порадует теплой погодой

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В частности, почти лето завтра ожидается в столице Украины.

Согласно прогнозу, погода в Киеве будет теплее, чем в Мадриде, Риме, Париже, не говоря уже о Берлине, Лондоне, Осло или Хельсинки.

Воздух 29 апреля в столице Украины в течение дня прогреется до +22… +24 градусов. Поднимутся и ночные температуры, ожидается +8… +10 градусов.

Среда в Киеве пройдет без дождей. Ветер, согласно прогнозу будет юго-западный.

Однако такая картина будет не по всей Украине.

Так, в западные области атмосферный фронт принесет дожди и грозы. Осадки также вероятны и в Винницкой области.

Вместе с тем, большая часть Украины будет лежать в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому обойдется без осадков.

Ветер по всей стране преимущественно юго-западный, умеренный. Однако в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей вероятны штормовые порывы.

Столбики термометров в западных, северных областях и в большинстве центральных - днем ​​покажут +18 +24 градуса.

На востоке и юге Украины будет прохладнее: + 14 + 19 градусов. На побережьях морей возможно +11 +14 градусов.

Прежде чем уйти, апрель принесет в Украину циклон. Поэтому на западе и севере страны, а также в Одесскую область и Винницкую область нагрянут дожи с грозами. Вместе с осадками придет и похолодание. В четверг, 30 апреля в западных областях воздух прогреется только до +11... +15 градусов, хотя на остальной территории еще побудет теплая погода.

1 мая похолодание придет и в северные области, в том числе и в Киев.

Напомним, что стало известно, как на самом деле влияют магнитные бури на здоровье.

Как сообщала Politeka, врачи рассказали, что происходит с организмом при перепадах погоды.

Также Politeka писала, что фатальный удар из космоса обрушится на Украину: как пережить три дня ада, названа роковая дата.