Скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая регулярно ездит выступать на Донбасс, раскритиковала украинский Крым

По ее словам, сейчас полуостров "вернулся домой" и стал прекрасным местом, а в Украине якобы он страдал.

Такое мнение любительница террористов высказала пропагандистскому изданию Политнавигатор.

"Там все лучше и лучше! Когда там была Украина, это был большой сарай никому на х*ен не нужный. Очень хорошо, что Крым вернулся домой, и сейчас там прекрасное место. Это жемчужина России, я считаю.

По ее словам, для россиян Крым якобы стал настоящим курортом, в который они постоянно ездят, ведь там есть все, что нужно.

"Это ближайший курорт для нас, там есть всё – море, горы, чуть ли не все климатические зоны. Хочешь – горы, хочешь – степи, море, ЮБК или северные спортивные берега, где волны огромные. Вроде такой маленький, а такой концентрированный", - заявила артистка.

Также ранее сообщалось, что российская рок-певица Юлия Чичерина объяснила свои визиты в захваченный терористами Донбасс и Сирию тем, что считает солдат "богатырями из сказок", борющихся за добро.

"Донбасс - это мой Сталинград. Он позволил мне столкнуться с мощнейшим врагом и не отступить. Как и в истории, ведь после Сталинградской битвы русская армия уже не отступала. Донбасс - это школа, он закаляет меня, учит верности", - отметила певица.

Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.

Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.