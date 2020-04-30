Предприниматели, которые протестовали под Кабинетом министров остались на ночь
Люди заявили, что обустраиваются и не собираются расходиться, сообщил телеграм-канал PavlovskyNews. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
Представители малого и среднего бизнеса 29 апреля организовали акцию протеста с требованием ослабить карантинные меры.
В акции принимали участие около 500 человек, но на ночь под Кабмином остались только некоторые протестующие.
Горячая модель Островская приняла участие в фотосессии с Ломаченко: "Какая кисуля"
Евгений Кошевой из "Квартал 95" пострадал на вокзале, подробности беды: "Ехал в Луганск"
Скандальная Бузова в мини неудачно прикрылась, расставив ноги: "Пьяненькая что ли?"
В сеть слили скандальные фото облысевшей Меган Маркл и заросшего принца Гарри: "Одичалый"
Днем митингующие частично перекрыли машинами улицу Грушевского, из-за чего правоохранители вызвали эвакуаторы, чтобы убрать транспортные средства, которые нарушают правила дорожного движения. В связи с этим между протестующими и правоохранителями произошел конфликт.
Также сообщалось, что представители Нацполиции атаковали журналиста, который освещал протесты у Кабмина.
В какой-то момент к корреспондентам подошли сотрудники полиции, которым не понравилось, что журналисты стояли на проезжей части. Затем уже другая группа правоохранителей потребовала уйти с "зеленой зоны" Мариинского парка. Когда же оператор отказался подчиниться, его оттащили силой.
"Это хуже, чем во времена Януковича, или точно также", - коммунтируют участники акции происходящее.
Отметим, участники протеста соблюдали правила карантина. Они в масках и перчатках, а также на расстоянии метра друг от друга. Они требуют разрешить работу малому и среднему бизнесу с 1 мая с соблюдением карантинных требований.
Напомним, что Романенко предсказал Украине третий Майдан: «Уговаривать больше никто не будет».
Как сообщала Politeka, полицейские пошли в атаку под Кабмином, кадры происходящего на «антикарантинном Майдане».
Также Politeka писала, что столкновения начались под Кабмином, стягивают Нацгвардию, дороги заблокированы: "Нам надо кормить семьи!".