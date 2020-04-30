Предприниматели, которые протестовали под Кабинетом министров остались на ночь

Люди заявили, что обустраиваются и не собираются расходиться, сообщил телеграм-канал PavlovskyNews. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Представители малого и среднего бизнеса 29 апреля организовали акцию протеста с требованием ослабить карантинные меры.

В акции принимали участие около 500 человек, но на ночь под Кабмином остались только некоторые протестующие.

Днем митингующие частично перекрыли машинами улицу Грушевского, из-за чего правоохранители вызвали эвакуаторы, чтобы убрать транспортные средства, которые нарушают правила дорожного движения. В связи с этим между протестующими и правоохранителями произошел конфликт.

Также сообщалось, что представители Нацполиции атаковали журналиста, который освещал протесты у Кабмина.

В какой-то момент к корреспондентам подошли сотрудники полиции, которым не понравилось, что журналисты стояли на проезжей части. Затем уже другая группа правоохранителей потребовала уйти с "зеленой зоны" Мариинского парка. Когда же оператор отказался подчиниться, его оттащили силой.

"Это хуже, чем во времена Януковича, или точно также", - коммунтируют участники акции происходящее.

Отметим, участники протеста соблюдали правила карантина. Они в масках и перчатках, а также на расстоянии метра друг от друга. Они требуют разрешить работу малому и среднему бизнесу с 1 мая с соблюдением карантинных требований.

⚡️Предприниматели под Кабмином заявили, что обустраиваются и остаются на ночь. Люди недовольны, что из-за карантинных мер их бизнес не может нормально работать. Подробнее - http://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9Q Сегодня прямой эфир на PavlovskyNews прямо из под Кабинета министров где ночуют предприниматели. Gepostet von Pavlovsky News am Mittwoch, 29. April 2020

Напомним, что Романенко предсказал Украине третий Майдан: «Уговаривать больше никто не будет».

Как сообщала Politeka, полицейские пошли в атаку под Кабмином, кадры происходящего на «антикарантинном Майдане».

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