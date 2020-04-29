Митингующие выдвинули конкретное требование, связанное с карантином

Утром в среду, 29 апреля, на улице Грушевского под Кабмином собрались возмущенные предприниматели, которые потребовали завершения карантина 1 мая. Бунтующие подчеркнули, что ограничения надо либо снимать, либо сделать одинаковыми для всех.

"Эпицентр работает, Рошен, Макдоналдс работают, не работает только малый бизнес, если карантин то для всех"- заявил один из протестующих.

"Нам надо кормить семьи!", - кричат другие.

Участники пикета заблокировали дороги автомобилями. На место стянуты Нацгвардия и полиция, а также эвакуаторы, которые освобождают проезжую часть.

Позже протестующие начали освобождать одну полосу движения, чтобы их автомобили не эвакуировали, и эмоциональный фон спал.

Ранее мы сообщали, 27 апреля произошел масштабный пикет под стенами Офиса президента, который затем передвинулся к предполагаемому дому генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Причиной переполоха стало закрытие СБУ досудебного расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Украинцы возмутились тем, что до конца следствия еще оставалось три месяца. Митингующие были уверены, что "дело сливают".

Под домом генпрокурора участники зажгли файеры, включили громко музыку и стали звать по фамилии Венедиктову. Таким образом протестующие выразили свое недовольство из-за завершения досудебного расследования по делу Гандзюк.

Напомним, среди претензий митингующих упоминается, что "передать дело в суд "как есть" просили адвокаты одного из подозреваемых в заказе убийства - Владислава Мангера".

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