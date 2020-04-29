Карантин из-за китайского вируса показал, что в Украине законы писаны только для рядовых граждан

Закрытие рынков и мелких предприятий на фоне работы крупных сетевых супермаркетов, взвинтивших цены, беспредел «слуг народа», рестораны которых работают даже в карантин, очень скоро повлекут такой шквал последствий, по сравнению с которым два предыдущих Майдана покажутся детским лепетом.

Об этом пишет на своей странице в Фейсбуке соучредитель Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко, передает Politeka.net.

По его словам, в течении года Украину всколыхнет новая революция, и в ней сойдутся представители мелкого бизнеса, фермеры и обнищавший народ против банкиров, монополистов, схемщиков и олигархов, которые своей алчностью и недальновидностью поставили миллионы людей на грань выживания. И в этот раз все будет жестоко и радикально.

«Отличие этой революции от двух фейковых революций будет в том, что уговаривать больше никто не будет. Проситься взяться за ум и так далее. У всей этой мразоты было 30 лет на это. Но даже в условиях карантина они устроили обдираловку и двойное на*балово. Как нам всем ярко показал Колян Тищенко. Потому в третий раз их придется раздавить, как тараканов. Коими они являются. Недодавленый таракан всегда возвращается с товарищами. Что мы все с вами видим вновь и вновь», – пишет Романенко.

Ранее мы писали о том, что в Черновцах местные предприниматели вышли под здание ОГА, они заявляют, что власти стремятся уничтожить их деятельность.

Участники акции уверены, что скопления людей в магазинах намного опаснее, чем посещение рынков. По мнению участников митинга, действия власти говорят о том, что малый бизнес хотят уничтожить, поскольку крупные торговые сети продолжают работать.

Напомним, в Минздраве раскрыли, какое ограничение останется с украинцами надолго: «Мы будем вынуждены…».

Как сообщала Politeka, в Украине ослабили карантин: что теперь можно делать, "поездки в транспорте и...".

Также Politeka писала, что Зеленский экстренно обратился к украинцам перед майскими праздниками: "В Украине начинаются...".