Ситуация в ходе протеста против карантина под стенами Кабмина накалилась. У полицейских сдают нервы
Как передает Politeka.net, стычки с полицией произошли из-за того, что участники акции заблокировали своими авто движение по ул. Грушевского. Правоохранители резко отреагировали на нежелание митингующих убрать машины. На месте появились эвакуаторы.
Кроме того, полицейские начали кидаться на журналистов с камерами.
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Одним из пострадавших оказался журналист "Громадського" Богдан Кутепов, который вел прямую трансляцию происходящего в соцсети Фейсбук. Он стоял в Мариинском парке, когда к нему обратились правоохранители и потребовали покинуть "зеленую зону".
"Как привет из 2013 г., - отреагировали на инцидент в "Институте массовой информации". - Полицейские избили журналистов и сломали им технику. Bohdan Kutiepov снимал акцию протеста против карантина. В прямом эфире спросил полицейских, почему они должны отойти с зеленой зоны, где стояли журналисты, на что полицейские сказали «или забираешь (камеры - ред.), или я сломаю». И сломали".
Напомним, предприниматели потребовали от правительства ослабить карантинные ограничения - с тем, чтобы разрешили во время карантина работу малого бизнеса. Людей зацепило то, что в то время когда мелкие компании вынуждены закрываться, такие "гиганты" как "Эпицентр", Макдональдс и другие продолжают работать. Участники протеста потребовали равных требований.
На автомобилях, которыми пикетчики заблокировали проезд, размещены надписи против карантина. В частности, «Карантин один для всех или выборочно?», «Еще день вашей заботы и нас не станет».
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