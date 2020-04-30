Заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о готовности договариваться с европейскими странами насчет сезонных работников из Украины произвело эффект разорвавшейся бомбы

На главу Кабмина посыпался такой шквал критики, который даже не снился его предшественникам, передает Politeka.net.

Известный политолог Алексей Голобуцкий открыто назвал подобные высказывания Шмыгаля работорговлей.

Комментируя слова премьера во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Маат Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, который подчеркнул, что координацию работы с трудоустройством украинцев за границей будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, автор не сдерживался.

Он пояснил, что теперь свободные и полноправные граждане Украины смогут выехать за границу на легальную работу только с согласия правительства.

«Да, сограждане. Это действительно торговля людьми. Официальная. Нет, я понимаю, что никто из власти просто не подумал, как это выглядит и как квалифицируется юридически. И какие вкусные иски они будут иметь. Они не со зла - просто как всегда, «нулевая компетентность, сэээр», – пишет Голобуцкий.

При этом он подчеркнул, что это касается не только сезонных работников, но и высококвалифицированных специалистов. Например, работники в свере ИТ, которые без какой-либо помощи правительства выиграли высокие конкурсы на международном уровне на высокооплачиваемую рабочее место только собственными знаниями, собственным обучением, собственным желанием работать.

«Матерь Божья… Скажите им, ну хоть кто-то! Может, пора рекрутировать иллюстраторов, выводить под ВР и Банковую с огромными плакатами, на которых в картинках будет показано: как делать, как НЕ делать ни в коем случае. И группа с мегафонами с какими-то стишочками на два такта, можно с музычкой, чтобы скандировала простенькие объяснения принципов государственного управления. Хотя не поможет же ...», – иронично подытожил свой пост Голобуцкий.

Напомним, украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление.

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