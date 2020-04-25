Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина откроет свои границы после того, как другие европейские страны решат открыть свои

В стране должна быть спокойная ситуация для открытия украинских границ. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем интервью для РБК-Украина.

Так, по словам премьер-министра, сейчас власть должна наблюдать за европейскими странами – Польшей, Венгрией, Румынией, как они будут себя вести относительно границ.

«Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии. И в зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине», - сообщает Денис Шмыгаль.

При этом он отмечает: сейчас страны закрыли свои границы и открывать их без должных на то условий не собираются. Поэтому Украине также нет смысла торопиться.

«Сегодня закрыта не только граница, но закрыты все границы наших соседей. И даже если бы мы открыли границу, никто не сможет ни заехать, ни выехать, потому что все вокруг закрыто. Сегодня закрыта и Европа, и Соединенные Штаты, а они вошли в это карантинное пике гораздо раньше нас», - сделал вывод премьер-министр.

Отметим, в офисе Владимира Зеленского понимают нынешнюю ситуацию в Украине и называют ее "управляемой".

"Мы находимся в крайне тяжелой ситуации. У президента страны, у его офиса есть четкое понимание того, как должна двигаться ситуация. Ситуация управляема и это не катастрофа. Вопрос как выходить из кризиса. Поймите, это не просто коронакризис, это экономический кризис. Украинская экономика в базовом сценарии, который представляет Кабмин - минус 5% на этот год", - подчеркнул Устенко.

Советник Зеленского по экономическим вопросам также заявил, что половина украинских заробитчан уже не смогут работать за пределами страны. Потому при выходе из карантина наиболее важным для Украины станет возобновление работы малого и среднего бизнеса, с помощью которого страна сможет побороть безработицу.

"Первое: мы находимся в периоде карантина. Он долго держаться не может, это тоже очевидно потому что мы - слабая экономика… Малый и средний бизнес сейчас важен не потому, что это доходы в госбюджет. Малый бизнес - это рабочие места. Вот почему в логике президента движение будет идти следующим образом. Как только страна поднимается на пик и мы начинаем спускаться (по заболеваемости), моментально идут меры послабления. Не для того, чтобы восстановить экономический рост, а вернуть страну на восстановительную траекторию", - добавил Устенко в эфире телеканала.

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