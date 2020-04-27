Соседняя Польша срочно нуждается в сезонных рабочих для сбора урожая
Об этом в эфире местного телеканала заявил глава службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот, передает Politeka.net.
По его словам, в данный момент Варшава готовит чартерный рейс, который привезет в страну украинских работников.
Как известно, в соседней Польше также введен карантин из-за эпидемии китайского вируса, и из-за ограничительных мер в стране не хватает работников в сельском хозяйстве.
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Местные фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины.
"Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав", - подчеркнул Инглот в эфире телеканала.
Отмечается, что польские специалисты по рынку труда в местных СМИ все чаще заявляют, что ничто не препятствует организовывать чартерные рейсы для работников сельскохозяйственной отрасли.
"Чартеры для рабочих недешевые, но альтернатива потерять урожай – гораздо хуже. А желающих украинцев поехать на работу будет много", – подчеркнули местные эксперты.
Ранее мы рассказывали о том, что Кабмин не хочет выпускать из страны заробитчан. По словам премьера Дениса Шмыгаля, украинцы, работавшие за границей, получили хороший опыт. А потому в интересах государства привлечь их знания и кваливикацию для открытия бизнеса дома.
Чтобы украинцы остались дома, даже если другие страны будут ослаблять карантинные ограничения и помогать с выездом, правительство обещает создать новые рабочие места и выгодные условия для кредитования малого и среднего бизнеса.
Также власти в условиях карантина обещают программы для поддержки и стимуляции уже существующего бизнеса, чтобы сохранить рабочие места.
Также мы рассказывали, что несколько недель назад украинцы штурмовали границу с Польшей. Тогда тысячи человек без масок и средств защиты пытались всеми силами попасть домой, поскольку из-за карантина тогда закрывались пункты пропуска.
Напомним, раскрыта хитрая схема власти, которая выгонит украинцев на работу.
Как сообщала Politeka, в Евросоюзе «отшили» РФ с просьбой о снятии санкции из-за Украины.
Также Politekа писала, что безвиз с Европой оказался для украинцев под угрозой: «границы будут закрыты…»