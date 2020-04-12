Українцям вирішили показати доопрацьований проект змін до бюджету країни на цей рік
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Верховної Ради.
Так, фонд боротьби з коронавірусом скоротять ще більше: з 97,06 млрд гривень до 64,67 мільярдів. При цьому самому Міністерству охорони здоров'я дістанеться лише 15,8 млрд. А Міністерство соціальної політики отримає десять мільярдів для виплат пенсій і надбавок.
Фонд державного бюджету, згідно з текстом документа, збільшений з 40,7 мільярдів до 42,7 млрд гривень.
Передбачається часткове відновлення фонду регіонального розвитку – на це виділять 4,9 мільярда. Ці гроші підуть на освіту, науку, культуру, спорт і охорону здоров'я.
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Також доопрацьований проект передбачає, що сім'ї медиків, які загинули через коронавірус, отримають спеціальні доплати. А ось співробітників виконавчих органів, наглядових рад, народних депутатів, суддів, прокурорів чекає навпаки – чекає обмеження виплат.
Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський оголосив про скорочення зарплат деяких українців уже з цього місяця.
Під час свого традиційного щоденного звернення до українців президент повідомив про те, що вже з квітня зарплати держслужбовців у країні скоротять. Тепер вони не можуть перевищувати 47 тисячі гривень. За підрахунками Кабміну, це дозволить заощадити як мінімум 1,5 мільярда гривень для бюджету.
«Підтягнути пояси повинні всі держслужбовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і їх посади, їх зарплата не буде перевищувати 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Національного банку України, Центрвиборчкому та багатьох інших чиновників. Такі ж обмеження стосуються і членів спостережних рад», - заявив Зеленський.
Нагадаємо, пом'ятий Зеленський різко звернувся до українців на камеру, з'явилося повне відео.
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