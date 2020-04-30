В это время бастуют медики, не получившие обещанных денег

Стало известно, сколько получает борющийся с китайским вирусом заместитель министра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко

Согласно обнародованным данным, Ляшко заработал за март 52 052 гривен. Примечательно, что это почти вдвое больше, чем зарплата президента Владимира Зеленского, полученная за тот же месяц.

Напомним, за март глава государства получил 28 тысяч гривен. Столько же президент получил и за февраль. При этом после вычета налогов и сборов в размере 5 460 гривен у президента «на руках» осталось только 22 540 гривен.

Зарплата президента представляет собой голый оклад, так как должность главы государства не предусматривает премий и надбавок.

Тем временем, украинские врачи объявили бунт - люди так и не увидели обещанных тройных зарплат. Протестную акцию проводят в 8-ой больнице в Киеве. С начала эпидемии из этой больницы уволилось много врачей и младшего медперсонала. Более того, на днях у двух работников выявили китайский вирус, потенциально они могли заразить еще 42 коллег.

Также стало известно, какие зарплаты за март получили другие украинские чиновники. К примеру, больше всех получили министр инфраструктуры Владислав Криклий - 97,1 тыс. грн., министр юстиции Денис Малюська - 74,7 тыс. грн, бывший министр финансов Оксана Маркарова - 69,4 тыс. грн. В первую пятерку также вошли министр обороны Андрей Таран и министр социальной политики Марина Лазебная. Меньше всех получила эксминистр здравоохранения Зоряна Скалецкая - 18,5 тыс. грн.

Ранее Зеленский заявлял, что украинским госслужащим уже с апреля могут сократить заработную плату. Предполагалосто, что она не сможет превышать 47 тысяч гривен.

Напомним, Зеленский раскрыл, что решится в ближайшие дни: «20-е числа апреля».

Как сообщала Politeka, Зеленский проговорился об урезании зарплат, украинцы ошеломлены: «лишний раз не поедут отдыхать».

Также Politeka писала, что судьи отказывают от понижения зарплат на время карантина.