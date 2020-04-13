Украинским госслужащим уже с апреля могут сократить заработную плату

Она не сможет превышать 47 тысяч гривен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении, передает Politeka.net.

По его словам, в Кабинете министров посчитали, что такой шаг позволит сэкономить минимум полтора миллиарда гривен для государственного бюджета.

Сокращение коснется всех госслужащих, и подтянуть пояса придется судьям, народным депутатам, прокурорам, работникам Национального банка Украины, Центризбиркома и многим другим чиновникам. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов.

Правда, тут же президент подчеркнул, что эта мера временна, чем, наверное, немало расстроил простых украинцев, и добавил, что сокращение зарплат – это пока только его инициатива, которую еще должна поддержать Верховная Рада.

Глава государства акцентировал внимание на том, что на время карантина не будут сокращены зарплаты учителей, стипендии студентов и расходы на научную деятельность.

Ви часто пишете, що ми виглядаємо втомленими. Думаю, це тому, що ми дійсно втомлені. Але – не зломлені. Наша боротьба з коронавірусом триває. Протягом тижня наші літаки доставляють з Китаю та Південної Кореї все необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири ми очікуємо сьогодні та цими вихідними. Паралельно ми нарощуємо власне виробництво. За кілька останніх днів було відвантажено 4 тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня. Також хочу відзначити важливі ініціативи уряду щодо змін до державного бюджету. Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 мільярдів гривень. За ці кошти буде відчутно збільшено виплати лікарям, які протидіють COVID-19, і здійснено виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу. А ще – надання грошової допомоги сім’ям лікарів, які загинули від коронавірусу. Окремо від коштів Фонду майже 30 мільярдів гривень буде спрямовано нашим пенсіонерам. Пріоритетом залишається і проект «Велике будівництво». Він стимулюватиме розвиток економіки та створить в Україні тисячі нових робочих місць. Окремо хочу підтримати наших учителів з проекту «Всеукраїнська школа онлайн». Ви подолали страх телекамер і в короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків та школярів. Помилитися – не страшно. Страшно – за все своє життя не створити нічого. Страшно – це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважав своїм священним обов’язком написати гидоту на адресу українських учителів. Ми обов’язково все подолаємо. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли моє звернення щодо боротьби з коронавірусом буде складатися лише з одного речення – в Україні захворілих і померлих немає. Gepostet von Володимир Зеленський am Freitag, 10. April 2020

Слова президента вызвали оживленное обсуждение в сети.

«Ну кто из них проголосует за понижение своей зарплаты - бред сивой кобылы У них премии и надбавки за вредность превышают все нормы дозволенного», «Вот вам и слуга народа! Последнее отберут», «Это все детский лепет, не верю уже никому», «Наведите порядок в ценах. Прижмите барыг ненажорливых, и все станет на свои места», «С ху*ли взялись 47 тысяч?! Они не «наработали» даже на минималку!», «Верховная Рада может и отказаться от зарплаты за месяц, лишний раз не поедут отдыхать», «Неужели нельзя на это страшное время отказаться от космических зарплат?», – пишут в комментариях под публикацией разгневанные украинцы.

Ранее мы рассказывали, что президент Украины пообещал выплатить миллион долларов отечественным академикам, если те смогут разработать вакцину или лекарство от «уханьского» вируса.

Впрочем, такое щедрое вознаграждение не вдохновило многих украинцев. В сети люди активно обсудили инициативу президента, при этом припомнив ему обещание повысить зарплату учителей до четырех тысяч долларов.

Напомним про новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

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