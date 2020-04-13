Украинским госслужащим уже с апреля могут сократить заработную плату
Она не сможет превышать 47 тысяч гривен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении, передает Politeka.net.
По его словам, в Кабинете министров посчитали, что такой шаг позволит сэкономить минимум полтора миллиарда гривен для государственного бюджета.
Сокращение коснется всех госслужащих, и подтянуть пояса придется судьям, народным депутатам, прокурорам, работникам Национального банка Украины, Центризбиркома и многим другим чиновникам. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов.
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Правда, тут же президент подчеркнул, что эта мера временна, чем, наверное, немало расстроил простых украинцев, и добавил, что сокращение зарплат – это пока только его инициатива, которую еще должна поддержать Верховная Рада.
Глава государства акцентировал внимание на том, что на время карантина не будут сокращены зарплаты учителей, стипендии студентов и расходы на научную деятельность.
Слова президента вызвали оживленное обсуждение в сети.
«Ну кто из них проголосует за понижение своей зарплаты - бред сивой кобылы У них премии и надбавки за вредность превышают все нормы дозволенного», «Вот вам и слуга народа! Последнее отберут», «Это все детский лепет, не верю уже никому», «Наведите порядок в ценах. Прижмите барыг ненажорливых, и все станет на свои места», «С ху*ли взялись 47 тысяч?! Они не «наработали» даже на минималку!», «Верховная Рада может и отказаться от зарплаты за месяц, лишний раз не поедут отдыхать», «Неужели нельзя на это страшное время отказаться от космических зарплат?», – пишут в комментариях под публикацией разгневанные украинцы.
Ранее мы рассказывали, что президент Украины пообещал выплатить миллион долларов отечественным академикам, если те смогут разработать вакцину или лекарство от «уханьского» вируса.
Впрочем, такое щедрое вознаграждение не вдохновило многих украинцев. В сети люди активно обсудили инициативу президента, при этом припомнив ему обещание повысить зарплату учителей до четырех тысяч долларов.
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