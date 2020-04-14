Владимир Зеленский рассказал, когда в Украине наступит определяющий период, который покажет, сможет ли страна справиться с эпидемией смертоносного китайского вируса

В своем обращении к украинцам президент подчеркнул, что пик эпидемии «уханьского» вируса в нашей стране еще не прошел, о чем свидетельствует статистика заболевших. В связи с этим Зеленский отметил, что расслабляться пока рано. По его словам, определяющими датами для страны станут 20-е числа апреля, когда станет понятно, как сильно эпидемия ударила по Украине.

«Резкого скачка не произошло и благодаря сознательности граждан, которые придерживаются самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно 20-е числа апреля», - подчеркнул глава государства.

В связи с этим он призвал украинцев обязательно оставаться дома на Пасху. Президент подчеркнул, что у правительства есть договоренности с украинскими медиагруппами, которые готовя транслировать богослужения из всех церквей страны на своих каналах.

«От нашего поведения на Пасху, от нашей дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина», - заявил президент.

Он добавил, что на эту Пасху украинцам придется поменять традиции.

Напомним, Зеленский предсказал карантин до президентства: всплыло пророческое видео.

Как сообщала Politeka, Зеленскому напомнили о предвыборном обещании "не быть таким, как Порох".

Также Politeka писала, что Зеленский проговорился об урезании зарплат, украинцы ошеломлены: «лишний раз не поедут отдыхать».