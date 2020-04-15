Украинские судьи выступили против понижения зарплаты на время карантина
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в группе"Центр Протидії Корупції"в Facebook.
"Обнаглевшая каста, живущая в параллельной реальности. Вся страна затянула пояса, кто чем может помогает медикам, а судьи посмели заявить, что ограничения на время карантина зарплаты до 47 000 грн в месяц недопустимо. Потому что они, видите, "на переднем крае борьбы с инфекцией». Хм, не врачи, а судьи? Вот это открытие", - говорится в сообщении.
Одним из аргументов такого требования судьи указали то, что ограничение зарплаты не согласуется с гарантиями независимости судей. Поэтому "произвольно устанавливать или изменять размер вознаграждения" категорически нельзя.
"Жалуются, что сложная финансовая ситуация в стране не может оправдать уменьшение зарплат, которые часто составляют несколько тысяч гривен. А потому требуют признать закон неконституционным. А пожить как обычные люди не пробовали? Покупка нового авто или землицы подождет", - предложили в сообществе.
Лица авторов обращения - на фото.
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Напомним, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде на время карантина ограничить заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).
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