Украинские чиновники приняли решение об отмене карантина
Целый ряд ограничений решили снять досрочно в Черкассах. Соответствующее решение 30 апреля принял на заседании исполнительный комитет Черкасского городского совета. При этом снятие ограничений вводится буквально с сегодняшнего числа.
Черкасские чиновники решили кардинально смягчить карантин после многочисленных обращений от представителей местного бизнеса, которые пострадали из-за жестких ограничений.
В соответствии с документом, работу будет разрешено возобновить:
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- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;
- мастерским по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;
- рынкам, ярмаркам по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;
- летним площадкам заведений ресторанного хозяйства;
- городским паркам, скверам, учреждениям и аттракционам, расположенных на их территории;
- объектам спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.
Отметим, что правительство начало готовить украинцев к постепенному смягчению карантина. Так, премьер Денис Шмыгаль, рассказал, что будет происходить в Украине после 11 мая. Речь о региональном карантине. То есть ограничения будут действовать не по всей стране, а только на тех территориях, где наблюдается вспышка вируса.
«Это значит, что в случае обострения инфекции в остальных регионах, мы будем усиливать карантин именно там, а не по всей Украине. Но это следующие наши шаги после 11 мая», — отметил глава правительства.
Напомним, в Украине готовятся запустить транспорт, но есть одно но: какие ограничения останутся.
Как сообщала Politeka, карантин в Украине завершится, но не везде, в Кабмине сделали важное уточнение.
Также Politeka писала, что отмена карантина, премьер Шмыгаль огласил решение после бунтов.