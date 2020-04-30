Украинские чиновники приняли решение об отмене карантина

Целый ряд ограничений решили снять досрочно в Черкассах. Соответствующее решение 30 апреля принял на заседании исполнительный комитет Черкасского городского совета. При этом снятие ограничений вводится буквально с сегодняшнего числа.

Черкасские чиновники решили кардинально смягчить карантин после многочисленных обращений от представителей местного бизнеса, которые пострадали из-за жестких ограничений.

В соответствии с документом, работу будет разрешено возобновить:

магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

мастерским по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

рынкам, ярмаркам по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

летним площадкам заведений ресторанного хозяйства;

городским паркам, скверам, учреждениям и аттракционам, расположенных на их территории;

объектам спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

Отметим, что правительство начало готовить украинцев к постепенному смягчению карантина. Так, премьер Денис Шмыгаль, рассказал, что будет происходить в Украине после 11 мая. Речь о региональном карантине. То есть ограничения будут действовать не по всей стране, а только на тех территориях, где наблюдается вспышка вируса.

«Это значит, что в случае обострения инфекции в остальных регионах, мы будем усиливать карантин именно там, а не по всей Украине. Но это следующие наши шаги после 11 мая», — отметил глава правительства.

Напомним, в Украине готовятся запустить транспорт, но есть одно но: какие ограничения останутся.

Как сообщала Politeka, карантин в Украине завершится, но не везде, в Кабмине сделали важное уточнение.

Также Politeka писала, что отмена карантина, премьер Шмыгаль огласил решение после бунтов.