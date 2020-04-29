Правительство готовит украинцев к замене уже привычного карантина, объявленного 17 марта, на другой

Как передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Кабмина, 29 апреля в ходе заседания руководитель ведомства Денис Шмыгаль, рассказал, что будет происходить в Украине после 11 мая. Речь о региональном карантине. То есть ограничения будут действовать не по всей стране, а только на тех территориях, где наблюдается вспышка вируса.

«Это значит, что в случае обострения инфекции в остальных регионах, мы будем усиливать карантин именно там, а не по всей Украине. Но это следующие наши шаги после 11 мая», — отметил глава правительства.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что будет принят ряд решений: "...которые ослабят с 11 мая некоторые карантинные условия. Это уже прописано и просчитано".

Ранее мы сообщали, на заседании Кабмина 29 апреля примут решение об открытии продуктовых рынков, правда, с определенными условиями.

"Сегодня мы откроем продовольственные и аграрные рынки, которые смогут работать с ограничениями", – заявил Шмыгаль.

Первым делом будут открыты 280 рынков, которые подтвердили согласие работать в условиях карантина, соблюдая санитарные нормы. Остальные торговые площадки, которые хотят открыться раньше окончания всеукраинского карантина, должны будут пройти проверку и подтвердить, что могут выполнить условия. Под условиями подразумевается масочный режим, измерение температуры, а также наличие на входах и выходах антисептиков.

Также глава Кабмина призвал различные группы влияния и политические силы не манипулировать и не призывать украинцев к протестам и скоплениям, иначе это приведет к росту заболеваемости.

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