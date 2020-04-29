В Украине откроют продовольственные рынки

Такое решение было принято на заседании Кабмина 29 апреля. На фоне протестов, которые прошли по всей Украине, а также под правительственным зданием, премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что продовольственные и аграрные рынки будут открыты. Правда, с некоторыми условиями.

"Сегодня мы откроем продовольственные и аграрные рынки, которые смогут работать с ограничениями", – заявил Шмыгаль.

Стоит отметить, что первым делом будут открыты 280 рынков, которые подтвердили согласие работать в условиях карантина, соблюдая санитарные нормы.

Остальные торговые площадки, которые хотят открыться раньше окончания всеукраинского карантина, должны будут пройти проверку и подтвердить, что могут выполнить условия. Под условиями подразумевается масочный режим, измерение температуры, а также наличие на входах и выходах антисептиков. На рынке не должно быть много покупателей – по 10 кв. метров на одного человека. Кроме этого, каждые три часа должны дезинфицироваться поверхности.

Отметим, что рынки решили открыть из-за того, что по всей стране протестуют фермеры и аграрии, которым некуда девать свой урожай - он просто пропадает. От работы рынков зависят рабочие места тысяч украинцев.

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